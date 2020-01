CALCIOMERCATO MILAN JUVENTUS IBRAHIMOVIC KULUSEVSKI / E' la giornata delle visite mediche di Zlatan Ibrahimovic e Dejan Kulusevski. Milan e Juventus hanno così piazzato i loro primi colpi di un calciomercato che si preannuncia ricco di emozioni e colpi di scena. I rossoneri hanno inseguito per settimane lo svedese, che è adesso pronto a rimettersi in gioco fin da subito. Vuole chiudere nel migliore dei modi la sua carriera in un palcoscenico importante come quello di San Siro e se le sue condizioni dovessero essere buone potrebbe andare in panchina già con la Sampdoria. Discorso diverso per Kulusevski, sbarcato a Torino ieri e presentatosi per le visite mediche di buon mattino, che firmerà il contratto con la Juventus subito: il classe 2000 sembra, però, essere destinato a rimanere a Parma fino al 30 giugno. I gialloblu che lo hanno preso in prestito dall'Atalanta non sembrano intenzionati a liberarlo. Ora per Milan e Juventus testa agli altri obiettivi di calciomercato: sia i rossoneri che i bianconeri si muoveranno con decisione a gennaio per mettere a segno nuovi colpi.

LEGGI ANCHE >> Calciomercato Juventus, Kulusevski a giugno: arriva l'annuncio!

Milan, affondo per Todibo

Il primo acquisto del Milan, Zlatan Ibrahimovic, ha già avuto il merito di aver portato entusiasmo ad una piazza demoralizzata per un'annata fin qui disastrosa. Sarà quasi impossibile raggiungere l'obiettivo massimo prefissato ad inizio stagione, che era quello della Champions League, ma Ibra potrà rivitalizzare una squadra che ha toccato il suo punto più basso con il pesantissimo ko di Bergamo contro l'Atalanta. Lo svedese giocherà con una delle squadre con la media età più basse d'Europa, circondato da giovani che potranno crescere al suo fianco, e in casa Milan c'è la voglia di continuare con il progetto 'linea verde', anche se leggermente rivisto.

Per restare aggiornato con tutte le news legate al mercato CLICCA QUI

Non è un caso che l'obiettivo primario adesso è Jean-Clair Todibo. Il centrale in forza al Barcellona è solo un classe 1999 ma ha già maturato una buona esperienza con la maglia blaugrana. Le parti si stanno avvicinando sempre più e la prossima settimana potrebbe essere quella della fumata bianca. Va sciolto il nodo legato alla recompra che il club spagnolo vorrebbe avere, contrariamente al Milan.

I rossoneri sono dunque concentrati sue al momento non ci sono piani B che portano ad altri profili ma se dovesse saltare la trattativa attenzione alla possibilità rappresentata da, un nome che non è mai scomparso dal taccuino die che potrebbe sbarcare a Milanello a condizioni vantaggiose vista l'abbondanza in difesa della

Sistemata la difesa, che deve fare i conti con l'infortunio di Duarte e le condizioni precarie di Caldara, il Milan proverà a piazzare il colpo a centrocampo. Un colpo che al momento non sembra certo: i rossoneri, infatti, sono prima chiamati a sfoltire la rosa e a cedere uno dei suoi centrocampisti. Gli indiziati principali sono Paqueta e Kessie, con l'ivoriano che sembra avere più possibilità di fare le valigie. A centrocampo si cerca l'occasione giusta che potrebbe essere rappresentata da un profilo come Matic.

LEGGI ANCHE >> Calciomercato Milan, da Kessie a Paqueta: il borsino del centrocampo

Juventus, asse caldo con il Psg: non solo Paredes

La Juventus si è mossa d'anticipo battendo l'importante concorrenza dell'Inter per Kulusevski ma, come detto, dovrebbe mettersi a disposizione di Sarri solo dalla prossima estate. Paratici è a lavoro per dare dei rinforzi fin da subito alla squadra. Le attenzioni principali sono rivolte a Parigi: tra i bianconeri e il Psg, infatti, proseguono i colloqui per degli scambi che potrebbero cambiare il volto del centrocampo e della difesa. C'è attesa soprattutto per il possibile affare che dovrebbe portare Paredes alla Juventus ed Emre Can sotto la Torre Eiffel. Negli ultimi giorni ci sono stati dei rallentamenti per via della diversa valutazione dei giocatori ma la sensazione è che si vada verso la fumata bianca. C'è, infatti, da tutte le parti, la volontà di chiudere questo affare il prima possibile ma la trattativa potrebbe estendersi anche a De Sciglio.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato, Paredes-Napoli-Juventus : le ultime di CM.IT

Il terzino scuola Milan è una priorità di Leonardo per la difesa e dopo aver fallito l'assalto a giugno è pronto a riprovarci. Anche in questo caso si valutano attentamente delle contropartite tecniche come Meunier e Kurzawa. Entrambi i terzini hanno un contratto in scadenza a giugno e potrebbero sbarcare subito a Torino. A proposito di calciatori in scadenza fra sei mesi, la Juventus tiene d'occhio con molta attenzione la situazione legata ad Eriksen, per il quale c'è da battere la concorrenza dell'Inter. Il danese potrebbe essere davvero il colpo da 90 di Paratici, soprattutto se dovesse fare le valigie Rabiot. Il mercato è entrato nel vivo e Milan e Juventus - le prime a muoversi - sono intenzionate a non fermarsi, anche se per raggiungere obiettivi diversi.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Juventus e Inter, super ingaggio per Eriksen

Calciomercato Juventus, la strategia per Pogba: doppio addio a centrocampo

Calciomercato Inter e Milan, parla Matic: arriva l'apertura per gennaio