CALCIOMERCATO MILAN IBRAHIMOVIC / Aggiornamento ORE 17 - Ibrahimovic ha scelto il numero di maglia: sarà il 21

ORE 16.50 - Ibrahimovic ha firmato il contratto che lo legherà ai rossoneri fino al termine della stagione.

ORE 16.40 - Ibra è arrivato a Casa Milan

ORE 16.20 - Sostenute le visite per l'idoneità, Ibrahimovic è diretto ora a Casa Milan per la firma sul contratto. Non è da escludere che possa fare un saluto ai tifosi nella piazza antistante la sede rossonera.

ORE 15.37 - Zlatan Ibrahimovic ha concluso i test medici: per lo svedese il prossimo appuntamento sono le visite per l'idoneità, poi toccherà alla firma

ORE 13.30 - Spuntano le prime dichiarazioni di Ibrahimovic dopo il ritorno: "Mi ricordo tanti anni fa, stesso posto e tante persone qui. Sono contento. Questa è casa mia, finalmente sono qui. Ho passato tante squadre ma sono tornato qui". Chiudendo la sua breve intervista, lo svedese ha poi fatto una promessa ai tifosi.

ORE 13.05 - Visite mediche in corso per Ibra, che verso le 15,30 dovrebbe firmare il nuovo contratto. Il giocatore, nonostante da programma dovesse andarci domani, già nel pomeriggio ha voglia di andare a Milanello per conoscere compagni e staff tecnico.

ORE 12.43 - Ibrahimovic arrivato a 'La Madonnina' da un ingresso secondario, ad attenderlo circa 500 tifosi. Alla domanda dei giornalisti, che gli chiedevano se fosse felice, lo svedese ha risposto con fermezza: "Molto!".

ORE 11.50 - Erano circa 500 le persone che hanno bloccato l’aeroporto e e a macchina di Ibra, che ha impiegato 20 minuti per fare 100 metri di strada.

ORE 11.37 - Cori e applausi dai tifosi per il nuovo acquisto rossonero, già entrato in auto e pronto a vivere la sua prima giornata da rossonero. Lo svedese sorride e saluta i sostenitori.

ORE 11.35 - Apparso magro fisicamente, sorridente e sereno mentalmente, dopo un breve colloquio di cinque minuti, Ibrahimovic è stato scortato dai rappresentati milanisti verso l'uscita dell'aeroporto.

Entrato in macchina, lo svedese a breve raggiungerà la clinica 'La Madonnina' per le visite mediche.

ORE 11.30 - Atterrato l'aereo di Ibrahimovic a Linate: entusiasmo tra i tifosi assiepati. Primi saluti con Boban e la rappresentanza milanista.

ORE 11.28 - Aereo di Ibrahimovic in arrivo a Linate. Ad attenderlo, oltre a giornalisti e tifosi, c'è Zvonimir Boban.

ORE 11.20 - In attesa dell'approdo di Ibrahimovic, aumenta il numero di tifosi assiepati nei pressi dell'aeroporto di Linate. Tanti giornalisti e fotografi già pronti a immortalare le prime immagini del suo ritorno in rossonero.

ORE 10.30 - Slitta di qualche minuto l'arrivo a Linate di Ibrahimovic. L'attaccante svedese è atteso verso le 11.30 all'aeroporto di Milano e non alle 11 come inizialmente previsto.

E' il giorno di Zlatan Ibrahimovic al Milan. Il popolo rossonero freme per lo sbarco a Milano del fuoriclasse svedese, che dopo sette anni tornerà ad indossare la maglia rossonera. L'ex Los Angeles Galaxy è partito intorno alle 9 da Stoccolma e verso le 11 atterrerà all'aeroporto di Linate, dove poi proseguirà in macchina verso la clinica la 'Madonnina' per sostenere le visite mediche. Per restare aggiornato con le ultime news legate al calciomercato e non soloClicca Qui!

Successivamente 'Ibra' si recherà a Casa Milan per la firma sul contratto: sei mesi fino a giugno, con opzione per un'altra stagione. Ibrahimovic potrebbe anche recarsi a Milanello nel pomeriggio per allenarsi insieme ai suoi nuovi compagni e mettersi subito a disposizione di Pioli. Il 38enne svedese, nella giornata di domani, alle 10 verrà presentato ufficialmente alla stampa.

