CALCIOMERCATO JUVENTUS KULUSEVSKI / Aggiornamento ORE 15 - Visite mediche terminate per Kulusevski: ora si attende la firma sul contratto e quindi l'annuncio ufficiale.

ORE 11.30 - Ancora in corso le visite di Kulusevski, che prima di entrare al 'J Medical' ha salutato una decina di tifosi presenti all'esterno della struttura. Per lui non è escluso l'approdo imminente alla Juventus.

ORE 10.00 - Sono in corso le visite al 'J Medical' per Kulusevski. L'attaccante svedese prosegue nell'iter medico nella struttura in zona Continassa come fa sapere la Juventus sui propri canali ufficiali. L'attuale giocatore del Parma aveva iniziato dopo le 9 le visite mediche.

Dejan Kulusevski è pronto ad iniziare la sua nuova parentesi alla Juventus. Parte ufficialmente oggi l'avventura del gioiello svedese in bianconero, con l'attaccante attualmente in prestito al Parma che è arrivato questa mattina al 'J Medical' per iniziare le visite mediche con il club campione d'Italia.

Kulusevski aveva raggiunto Torino nella serata di capodanno e al termine dell'iter medico firmerà il contratto che lo legherà fino al 2024 alla Juventus.

Calciomercato Juventus, visite Kulusevski prima della firma

Kulusevski è arrivato per le visite intorno alle 8.40, accolto da un gruppetto di tifosi a cui ha concesso qualche selfie. Verosimilmente il classe 2000 indosserà la maglia della 'Vecchia Signora' a giugno, ma non è da escludere che Paratici e Nedved provino ad anticipare il suo sbarco alla corte di Sarri. Per Kulusevski la Juve ha sorpassato la concorrenza dell'Inter e delle big inglesi, versando 35 milioni di euro nelle casse dell'Atalanta più altri 9 mln di bonus. Per il giocatore invece un contratto per i prossimi 4 anni e mezzo a 2,5 milioni a stagione.

