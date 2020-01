MILAN CAPELLO IBRAHIMOVIC / È lo Zlatan Ibrahimovic-day in casa Milan. Oggi parte la seconda era dello svedese in rossonero, che a 38 anni si porta un carico aspettative enormi e anche qualche dubbio su quello che può essere il suo impatto sulla formazione allenata da Stefano Pioli e sul campionato di Serie A. Dubbi che non ha l'ex tecnico Fabio Capello, lui che Ibra lo conosce bene, e ne parla in un'intervista a 'La Gazzetta dello Sport': "Il ritorno di Zlatan al Milan è positivo sotto due aspetti - esordisce Capello -: per quello che può ancora offrire come giocatore e per il contributo di personalità. Sono balle le storie del campionato statunitense scarso: non è ai livelli dei migliori tornei europei, ma si corre e si lotta anche da quelle parti. Ibrahimovic avrà bisogno di qualche partita per assestarsi, ma poi diventerà determinante. Il Milan attuale ha poca personalità: Zlatan darà la scossa alla squadra". In chiusura, quindi, l'allenatore aggiunge: "Il calciomercato non può però finire qui.

E proprio in difesa si stanno concentrando infatti le manovre dei dirigenti milanisti, al lavoro per Jean-Clair Todibo. Il difensore del Barcellona è il nome più caldo, con qualche nodo da sciogliere sulla formula dell'eventuale arrivo e l'ultimo 'sì' del giocatore che si fa attendere. Sembra comunque crescere l'ottimismo e Capello commenta così il possibile colpo: "Non lo conosco benissimo, ma ha 20 anni, è di scuola francese e ha già debuttato in Champions con il Barcellona: un buon biglietto da visita, anche se l’ultima parola è sempre quella del campo. Non è sempre facile adattarsi al nostro campionato: da Ramsey e Rabiot, ad esempio, mi aspettavo qualcosa di più".

