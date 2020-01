CALCIOMERCATO JUVENTUS POGBA / La Juventus accoglie Kulusevski e continua a pianificare le strategie di mercato tra gennaio e giugno. Paul Pogba resta l'oggetto dei desideri a centrocampo della dirigenza bianconera, con il francese sempre più ai ferri corti con il Manchester United dopo la nuova assenza di ieri nel match perso poi dai 'Red Devils' contro l'Arsenal. Per restare aggiornato con le ultime news legate al calciomercato e non soloClicca Qui!

Calciomercato Juventus, Emre Can e Khedira fanno posto a Pogba

Complicato se non impossibile un assalto nella finestra invernale, il CFO Paratici studia il piano per riportare il campione del mondo a Torino a fine stagione. La Juve dovrà ovviamente liberare il posto a Pogba, con il reparto di mezzo che potrebbe subire un profondo restyling nelle prossime due sessioni di mercato.

è il primo indiziato ad uscire, con ilche si sarebbe rifatto sotto: il club di Bundesliga - scrive 'Tuttosport' - non garantirebbe però idi euro della clausola rescissoria, attivabile in estate per l'estero.

Per l'ex Liverpool è sempre viva l'ipotesi di uno scambio con Paredes, anche se il PSG oltre ad Emre Can avrebbe chiesto un compenso economico per il via libera. Un altro tedesco, Sami Khedira, potrebbe cambiare maglia la prossima estate ad un anno dalla scadenza. Matuidi, invece, nelle prossime settimane dovrebbe mettere nero su bianco al rinnovo fino al 2021. Rabiot piace in Inghilterra, ma non ci sarebbero segnali per un addio immediato alla Juventus. Blindatissimi, almeno per il momento, Pjanic e Bentancur.

