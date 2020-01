Calciomercato Milan, la chiave che può sbloccare Todibo

CALCIOMERCATO MILAN TODIBO / Nel giorno del ritorno di Zlatan Ibrahimovic, il Milan continua a lavorare anche su altri fronti con l'obiettivo di mettere a disposizione del tecnico Stefano Pioli i rinforzi necessari nel più breve tempo possibile.

Tra le priorità spicca quindi soprattutto l'inserimento in rosa di un nuovo centrale difensivo con il nome di Jean-Clairche da giorni ha ormai staccato tutte le altre ipotesi. Per restare aggiornato con tutte le news legate al mercato rossonero CLICCA QUI

Milan, Todibo accelera una cessione

Calciomercato Milan, le ultime su Todibo

Vero è che dalla Spagna filtra una certa cautela, ma oggi 'La Gazzetta dello Sport' torna a ribadire i passi in avanti fatti dal Milan verso il giovane centrale del Barcellona portandosi in pole position rispetto a i tantissimi club europei che si sono messi sulle sue tracce una volta capito che i blaugrana gli stanno cercando una sistemazione. Il punto però è che il Barça ha deciso di farlo partire ma con l'obiettivo di valorizzarlo, fargli trovare continuità e poi riportarlo a casa. Per questo ha fin qui spinto per mantenere un diritto di riacquisto che il Milan non gradisce, virando poi sulla cessione in prestitosecco che starebbe prendendo quota. Secondo il quotidiano infatti anche in casa milanista si starebbe facendo largo l'idea di avere Todibo per sei mesi, puntando però a garantirsi una possibilità di rivedere i termini dell'accordo a fine stagione. Una sorta di viapreferenziale una volta terminato il prestito. Potrebbe essere questa la chiave che mette d'accordo tutti. I contatti tra le società sono continui e se ne parlerà anche nelle prossime ore, in attesa del 'sì' definitivo del giocatore che vuole scegliere il club in cui trovare spazio con continuità.

