CALCIOMERCATO INTER VIDAL ERIKSEN / Via al calciomercato di gennaio e per l'Inter il nuovo anno si apre con un grande fermento, frutto anche del Natale vissuto in testa alla classifica che invita a sognare. Trascinati da una prima parte di stagione esaltante, staff tecnico, squadra e dirigenza sono convinti di poter lottare fino all'ultimo per strappare alla Juventus il dominio in Serie A. Ma per farlo sarà necessario apportare qualche correzione ad una rosa che si è spinta fino al limite e ha bisogno di alcuni tasselli aggiuntivi per garantire alternative e variazioni necessarie per poter lottare in questa volata finale. I prossimi saranno giorni molto importanti per definire alcune situazioni in uscita, dalla cessione (in stallo) di Gabigol a quella di Matteo Politano. Un potenziale tesoretto molto consistente, con il quale andare all'assalto dei grandi colpi chiesti da Conte.

Calciomercato Inter, il piano per Vidal e Eriksen

In queste ore il nome tornato con prepotenza in orbita mercato Inter è quello di Christian Eriksen. In scadenza con il Tottenham, il danese avrebbe ormai deciso di non rinnovare il proprio contratto ed è libero di accordarsi con un nuovo club in vista dell'estate. In Inghilterra parlano di un'Inter in pole position, forte anche della volontà del calciatore di sbarcare a Milano per raggiungere Lukaku e Sanchez con cui ha un certo feeling. Scenario probabilmente troppo ottimistico, ma che sottintende comunque un'apertura da parte dell'ex Ajax alla destinazione nerazzurra.

I nodi però sono diversi. A partire dalla folta concorrenza di praticamente tutti i top club europei, comee soprattutto. Tutte società che non avrebbero problemi a garantire un ingaggio che, si vocifera, dovrà toccare i 15 milioni di euro a stagione. Il Tottenham comunque, preso atto della decisione di Eriksen di cambiare aria, starebbe ragionando sulla possibilità di incassare almeno un minimo indennizzo dalla sua partenza anticipando la cessione a gennaio e fissando il prezzo a quota. Il piano dell'Inter, però, sembra attualmente impostato su un accordo da blindare adesso per averlo a parametro zero in estate.

Anche perché il colpo che l'Inter vuole ora, su input di Antonio Conte, è e resta Arturo Vidal. Il cileno è stato individuato come profilo ideale per rinforzare il centrocampo e un'ulteriore conferma è la sostanziale mancanza di piani B concreti all'ex Juve e Bayern in questo momento. Il giocatore è ai ferri corti col Barcellona e sta spingendo per partire. Oggi è previsto il rientro in Catalogna dopo le festività, ma la trattativa entrerà nel vivo dopo la supercoppa che il Barcellona giocherà in Arabia fino al 12 gennaio. Secondo 'Tuttosport', un ulteriore segnale di speranza per i nerazzurri è dato dal fatto che i blaugrana si stanno muovendo su un sostituto del cileno, lavorando all'arrivo anticipato di Dani Olmo dalla Dinamo Zagabria che è stato praticamente quasi bloccato per l'estate. Barcellona che, come raccontato da Calciomercato.it, nelle ultime ore ha anche finalmente aperto alla cessione di Vidal.

