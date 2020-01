CALCIOMERCATO JUVENTUS INTER ERIKSEN PSG / Si infiamma il mercato intorno al nome di Christian Eriksen: il danese, in scadenza di contratto a giugno con il Tottenham, è libero di accordarsi con un altro club e tutte le principali società d'Europa provano il grande colpo a parametro zero.

Anche le italiane si muovono sul 27enne chevorrebbe trattenere: la Juventus lo ha messo da tempo nel mirino e negli ultimi giorni l'ha intensificato i contatti per provare a prevalere sulla concorrenza.

Calciomercato Inter e Juventus, offerta del Psg per Eriksen

Impresa tutt'altro che semplice, almeno a giudicare dalle cifre che girano come quelle, raccontate dalla 'Gazzetta dello Sport', proposte dal Paris Saint-Germain: ingaggio da 12 milioni di euro offerto da Leonardo al trequartista danese per convincerlo ad accettare la corte transalpina e dire no alle altre pretendenti. L'asta è partita quindi con il calciatore che ha già fatto sapere di essere pronto ad intraprendere una nuova sfida e che è libero di scegliere la miglior offerta per la prossima stagione senza passare per il sì del Tottenham. Quello che gli 'Spurs' sarebbero pronti a dire anche a gennaio davanti ad un'offerta di 20 milioni.

