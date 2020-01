TOTTENHAM MOURINHO AMMONIZIONE / Josè Mourinho protagonista durante e dopo Southampton-Tottenham, gara che ha visto gli 'Spurs' perdere 1-0 con la rete di Ings al 17'. Lo Special One sale però in cattedra al 77' quando si allontana dalla propria area tecnica per andare a battibeccare con lo staff tecnico dei 'Saints' avvicinandosi alla panchina avversaria e approfittandone per 'spiare' gli appunti dei rivali.

Un comportamento che costa il giallo al portoghese che nel post gara poi si prende nuovamente la scena, spiegando l'accaduto: "Credo che il cartellino giallo fosse giusto, lo meritavo perché sono stato scortese... Scortese con un idiota". E sugli appunti, Mourinho taglia corto: "No so che dirvi..."

