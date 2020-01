JUVENTUS KULUSEVSKI / Tutto pronto per il Kulusevski day: il 19enne svedese domani sosterrà le visite mediche con la Juventus, poi si legherà al club bianconero per le prossime cinque stagioni.

Un affare oltre quaranta milioni di euro, considerata i 35 milioni di base e i quasi 9 di bonus che andranno all', società proprietà del calciatore che attualmente milita nel(e salvo sorprese continuerà a farlo per il resto della stagione".

Il trequartista già questa sera è arrivato a Torino dove domani mattina, alle 7.30, è atteso al J Medical per sostenere le visite di rito prima di poter firmare il contratto che lo legherà alla società bianconera. In questa stagione Kulusevski si è imposto come uno dei migliori giovani con quattro reti nelle 17 partite di campionato disputate: dalla prossima estate dovrà dimostrare di essere pronto per una grande.

