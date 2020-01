Calciomercato Juventus e Inter, anche il Napoli per l'acquisto a zero

CALCIOMERCATO JUVENTUS INTER NAPOLI VERTONGHEN / Dall'Inghilterra parlano di un possibile inserimento del Napoli per Jan Vertonghen, difensore belga in scadenza di contratto con il Tottenham. Il 32enne belga è da tempo nel mirino di Inter e Juventus che potrebbero approfittare della possibilità di acquistarlo a parametro zero per la prossima stagione, se non dovesse esaudirsi il desiderio di Mourinho di prolungare l'accordo con l'ex Ajax.

Secondo quanto riferisce il 'Telegraph', gli azzurri si sarebbero uniti alla corsa per l'esperto difensore con l'intenzione anche di anticipare il suo arrivo a gennaio.

Calciomercato Napoli, Vertonghen a gennaio: addio Koulibaly?

In realtà difficilmente il Napoli opererà a gennaio per i centrali di difesa: con Koulibaly e Manolas il reparto è ben fornito, considerate anche le riserve Maksimovic, Luperto e anche il mai impiegato finora Tonelli. Un eventuale interesse per Vertonghen per l'immediato potrebbe essere reale soltanto nel caso in cui il senegalese (al momento infortunato) lasci la squadra di Gattuso in questa finestra di mercato. Discorso simile anche per l'estate, senza dimenticare poi che la filosofia del club di De Laurentiis mal si concilia con l'arrivo di over 30.

