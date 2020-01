JUVENTUS POGBA SOLSKJAER / Ancora fuori, ancora assente e lo sarà per alcune settimane: Paul Pogba diventa un mistero per il Manchester United con la sua assenza contro l'Arsenal che ha fatto parlare di 'caso', soprattutto perché arrivata dopo le dichiarazioni di Mino Raiola non certo orientate al politically correct nei confronti dei 'Red Devils'.

Appena sette presenze in stagione con soltanto 71 minuti giocati da ottobre ad oggi, l'ex Juventus è da tempo ormai dato in partenza, nonostante le parole di Solskjaer sulla sua importanza nel progetto. Proprio il manager norvegese ha risposto alle domande su Pogba nel pre gara' infortunato. Non si sente apposto con la caviglia e sarà assente per diverse settimane.

Purtroppo è la stessa caviglia che gli ha dato problemi in precedenza!.

Calciomercato Juventus, dalle parole di Raiola all'infortunio: Pogba verso l'addio

Le parole dell'allenatore provano a spegnere il fuoco divampato dopo le parole del procuratore Raiola: "Il problema di Pogba è il Manchester United: è un club fuori dalla realtà, senza un progetto sportivo. Oggi non porterei più nessuno là, rovinerebbero anche Maradona, Pelé e Maldini. Pogba ha bisogno di una squadra e di una società come la prima Juventus". Proprio i bianconeri, con il Real Madrid, sono le due società più interessate ad un eventuale acquisto del francese.

