CALCIOMERCATO NAPOLI SOUMARE / Cinquanta milioni di euro: sarebbe questa la cifra che il Napoli avrebbe offerto al Lille per Boubakary Soumaré, centrocampista del Lille, corteggiato da mezza Europa.

A scriverlo è 'le10sport.com', secondo cui il nome del 20enne ex Paris Saint-Germain sarebbe uno dei più caldi di gennaio: la proposta azzurra non avrebbe ricevuto, al momento, alcuna risposta da parte della società transalpina che si attende altre due offerte nei prossimi giorni, di importo superiore a quella dei partenopei (si è parlato dell'interesse del Tottenham, pronto a sborsare quasi sessanta milioni).

LEGGI ANCHE --->Calciomercato Napoli, le ultime di CM.IT sulla fumata bianca per Lobotka

Calciomercato Napoli, la priorità resta Lobotka

La notizia che arriva dalla Francia si inserisci in giorni in cui il nome caldo per il centrocampo del Napoli è quello di Stanislav Lobotka: il 25enne slovacco del Celta Vigo ha già un accordo con gli azzurri per un quinquennale da 2 milioni di euro a stagione, mentre le società lavorano all'intesa totale con De Laurentiis che avrebbe offerto 17-18 milioni di euro più bonus. Aggiornamenti previsti nei prossimi giorni con sensazioni positive per la buona riuscita dell'affare.

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

Napoli, gennaio con la valigia: cessioni in vista, decide Gattuso

Napoli, De Laurentiis propone uno scambio al Real