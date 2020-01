Calciomercato Juventus, scoppia il caso Pogba: ora l’addio è possibile

CALCIOMERCATO JUVENTUS POGBA / Stasera il Manchester United sfiderà l'Arsenal in trasferta e, ancora una volta, dovrà fare a meno di Paul Pogba. Il franese, che quest'anno in Premier League ha giocato appena 7 partite per i suoi problemi fisici, stavolta avrebbe detto al tecnico Solskjaer di necessitare altro tempo per recuperare dal problema alla caviglia che lo ha costretto ai box circa tre mesi.

Calciomercato Juventus, i dubbi sugli infortuni di Pogba

In Inghilterra, però, cominciano a nutrire seri dubbi sulle sue reali condizioni. Sabato scorso, il francese è volato in Francia per giocare una partita di beneficenza insieme ai fratelli Mathias e Florentin; è il secondo episodio che irrita i tifosi inglesi, dopo i video nei quali ballava e giocava a basket durante la convalescenza per i problemi alla caviglia.

A questo contesto vanno aggiunte le durissime dichiarazioni dicontro il Manchester United, per comprendere come il futuro del francese appaia ormai lontano da Old Trafford.

Calciomercato Juventus, bianconeri vigili su Pogba

Gli inglesi non vorrebbero privarsi del campione del mondo, ma potrebbero rivalutare i loro piani vista la situazione: il Real Madrid, grazie all'esplosione di Valverde, sembra essersi defilato, mentre la Juventus continua a vigilare il caso. Pogba, che spesso visita Torino (era presente all'ultima festa scudetto) sarebbe ben felice di tornare a vestirsi di bianconero. Attenzione, quindi, ai suoi movimenti nei prossimi mesi: la Vecchia Signora potrebbe tornare in pole.

