Juventus, futuro Pogba: rottura con il Manchester United

CALCIOMERCATO JUVENTUS POGBA MANCHESTER UNITED / La Juventus, nel 2020, vuole ribadire la sua superiorità in Italia e rinforzarsi sempre di più, arrivando a confermarsi anche tra le big a livello europeo. Sotto la regia di Paratici, i bianconeri preparano grandi acquisti non soltanto per il mercato di gennaio, ma anche per le sessioni di trattative successive. Molti i colpi che la dirigenza juventina ha in mente.

Calciomercato Juventus, 'mal di pancia' Pogba: le ultime

La Juventus insegue, tra le altre cose, il ritorno di Pogba. Il centrocampista francese è stato da sempre rimpianto nell'ambiente bianconero.

Il rapporto del giocatore con il, come confermato dalle recenti parole di, è ormai agli sgoccioli. E gli ultimi sviluppi raccontano di una situazione in peggioramento. Pogba salterà anche la sfida con l', nonostante le dichiarazioni precedenti di. Il francese infatti non si è visto nel ritiro prepartita con i Gunners, stando ai media inglesi avrebbe spiegato all'allenatore di avere bisogno di qualche giorno per riprendersi da un nuovo piccolo fastidio alla caviglia. Cosa che ha mandato su tutte le furie la dirigenza dei Red Devils, convinta che si tratti solamente di una manovra in chiave di mercato. Il 'mal di pancia' di Pogba apre a un possibile ritorno alla Juventus, che monitora la situazione con attenzione, in vista soprattutto di giugno, ma occhio al

