CALCIOMERCATO GENOA DESTRO BOLOGNA / Il Genoa ultimo in classifica si getta nel 2020 provando a invertire la rotta e a rimontare per la salvezza. Dopo l'addio di Thiago Motta, sostituto in panchina da Nicola, e gli arrivi di Perin e Behrami, rossoblu' vicini ad un importante colpo in attacco.

La trattativa colper il ritorno in Liguria di Mattiaè vicina alla fumata bianca. Secondo 'Sky Sport', già entro la giornata di oggi potrebbe esserci la definizione dell'affare, con le visite mediche che potrebbero svolgersi domani. La stagione di Destro in casa felsinea fin qui non è stata entusiasmante e a sua volta il bomber prova a rilanciarsi tornando lì dove ha mosso i primi passi in Serie A.