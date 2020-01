CALCIOMERCATO JUVENTUS RABIOT PARATICI ARSENAL EVERTON / La Juventus è febbrilmente al lavoro per il mercato di gennaio. Diverse situazioni in uscita e in entrata da dirimere per il CFO Paratici, sempre impegnato nell'opera di rafforzamento continuo dei bianconeri. La squadra di Sarri è attesa in questo 2020 alla conferma in campionato, con il duello con l'Inter da vincere per il nono scudetto consecutivo, e alla consacrazione europea, da tempo attesa.

Sessione di mercato invernale in cui comunque la gestione delle trattative non si annuncia facile.

Calciomercato Juventus, cessione Rabiot: la richiesta di Paratici

Il reparto in cui le problematiche da risolvere sono maggiori è il centrocampo. Numerosi i giocatori che non hanno convinto in mediana, a Sarri servirà probabilmente qualche giocatore diverso da quelli attuali. Oltre al solito Emre Can si discute anche del futuro di Rabiot. Il giocatore ha raccolto fin qui solamente 711 minuti totali, ma vorrebbe restare in bianconero a giocarsi le sue carte. Al tempo stesso, Paratici non vorrebbe privarsene, credendo fortemente nelle sue potenzialità, ma secondo 'SportMediaset' di fronte a un'offerta di almeno 25-30 milioni di euro potrebbe riconsiderare la sua posizione e avallare la cessione. Gli estimatori dell'ex Psg, del resto, non mancano.

