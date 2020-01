CALCIOMERCATO ROMA PASTORE LIONE / Il 2020 si apre con nuove prospettive per la Roma. I giallorossi passano di mano, dalla presidenza Pallotta a Friedkin, e provano a rilanciare un nuovo progetto. Il futuro giallorosso passerà inevitabilmente dall'esito del campionato, con la squadra di Fonseca determinata a centrare il quarto posto per il ritorno in Champions League. Nel frattempo, ci sarà il mercato di gennaio con il ds Petrachi a cercare di trovare il giusto equilibrio tra arrivi e partenze.

Tra i possibili partenti, nelle scorse settimane, era stato dato anche

Calciomercato Roma, Pastore smentisce l'addio: no al Lione

Il 'Flaco', però, contrariamente a quanto era emerso alcuni giorni fa, sembra non avere intenzione di lasciare la Roma e lo spiega, in una lunga intervista in Argentina a 'Lavoz'. "Nella mia intervista alla tv francese, i media italiani hanno tradotto come volevano - ha affermato - Hanno detto che volevo andare a Lione perché volevo tornare in Francia, ma non è vero. Ho solo detto che non avrei chiuso le porte, in assoluto, a un ritorno in Francia, e che oltre al Psg come squadra mi piaceva il Lione, tutto qui. Sono molto felice a Roma e mi trovo bene, in questo momento non penso ad andarmene".

