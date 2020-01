CALCIOMERCATO INTER GIROUD CHELSEA LIONE / Si apre il 2020 e con il nuovo anno anche la sessione di mercato di gennaio. Tra meno di 24 ore, apertura ufficiale della finestra di trattative invernale, in cui l'Inter ambisce ad essere protagonista assoluta. I nerazzurri vanno a caccia di colpi importanti per essere sempre più competitivi anche nel nuovo anno e per continuare nella lotta a distanza contro la Juventus.

sogna rinforzi di spessore,sono al lavoro per accontentarlo.

Per restare aggiornato con le ultime news legate al calciomercato e non solo CLICCA QUI!

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato, da Cavani a Giroud e Piatek: i prezzi dei bomber

Calciomercato Inter, beffa Giroud: asse tra Chelsea e Lione

In attacco, si cerca un vice Lukaku di livello. L'obiettivo primario resta Olivier Giroud, per il quale però la situazione si sta complicando. Il bomber francese è nel mirino di numerose squadre, tra cui il Lione. Secondo il Chronicle, il Chelsea avrebbe aperto al club francese, proponendo una bozza di scambio. Ai Blues infatti piace molto Dembelé, attaccante del Lione, per il quale Lampard avrebbe messo sul piatto proprio Giroud per imbastire un affare.

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Inter, doppio assist: via libera per l'obiettivo di Conte

Calciomercato Juventus, c'è un problema per Kulusevski