CALCIOMERCATO JUVENTUS KULUSEVSKI PARMA / Un blitz in piena regola quello che ha permesso a Fabio Paratici di piazzare il colpo Dejan Kulusevski e soffiarlo alla concorrenza dell'Inter. Sfumato Haaland, il CFO della Juventus si è assicurato il cartellino di un altro prospetto tra i più interessanti del panorama internazionale. All'Atalanta, proprietaria del cartellino del 19enne attaccante svedese, andranno 35 milioni di euro subito più altri 9 di bonus. Per il giocatore è pronto invece un contratto da 2,5 milioni fino al 2024.

Kulusevski nei prossimi giorni potrebbe già sostenere le visite mediche a Torino.

Calciomercato Juventus, Kulusevski a gennaio: il Parma fa muro

Resta ancora il punto interrogativo però sull'arrivo del numero 44, con Paratici e Sarri che avranno un confronto prossimamente alla Continassa per valutare se portare subito il nuovo acquisto in bianconero o rimandare tutto a giugno. Il Parma, club dove Kulusevski è in prestito secco, fa muro e non vuole privarsi a metà stagione del trascinatore della squadra di D'Aversa. Anche il tecnico ducale ha posto il veto ad un addio anticipato dello svedese, con il Ds Faggiano inoltre che non sarebbe al momento convinto della proposta della Juventus, che metterebbe sul piatto Pjaca per liberare il classe 2000. Il presidente del Parma Pizzarotti, a proposito, nelle scorse ore ha scartato l'approdo di Kulusevski a Torino nella finestra invernale del mercato. Un Parma con una rassicurante situazione di classifica a fine gennaio e lontano dalla zona retrocessione, però, potrebbe aprire degli spiragli per lo sbarco anticipato del giovane talento alla corte di Sarri.

