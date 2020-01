CALCIOMERCATO CAVANI ATLETICO / Edinson Cavani promesso sposo dell'Atletico Madrid.

I 'Colchoenros' hanno trovato nei gironi scorsi l'accordo per il trasferimento in Spagna dell'ex Palermo e Napoli, che non rinnoverà il contratto in scadenza il prossimo giugno con il. Per restare aggiornato con le ultime news legate al calciomercato e non solo

Calciomercato, Cavani all'Atletico Madrid: 10 milioni al PSG

Simeone insisterebbe però per avere subito il centravanti uruguaiano, visti i problemi fisici accusati da Diego Costa. L'Atletico sarebbe quindi in pressing per liberare Cavani già in questa finestra di mercato e, come riporta 'Le Parisien', in questo senso ci sarebbero stati dei contatti tra il Ds madrileno Berta e il Dt parigino Leonardo. Quest'ultimo per liberare il numero 9 avrebbe chiesto 10 milioni di euro: cifra non proibitiva per l'Atletico, fiducioso nel chiudere l'operazione e anticipare il trasferimento di Cavani alla corte di Simeone. Lo stesso bomber classe '87 chiederebbe 10 milioni d'ingaggio a stagione al club di Liga.

