Calciomercato Inter, dall'Inghilterra: assalto ad Emerson Palmieri

Oltre ad Acuna, Marotta e Conte guardano soprattutto in casa Chelsea dove insieme a Marcos Alonso anche Emerson Palmieri avrebbe attirato le attenzioni della 'Beneamata'. Secondo il 'Daily Independent', l'Inter sarebbe pronta a mettere sul piatto 30 milioni di euro per riportare in Italia il nazionale azzurro. Per l'italo-brasiliano potrebbe riproporsi un nuovo duello di mercato con la Juventus, visto l'apprezzamento per il giocatore del tecnico bianconero Sarri. Il Chelsea non avrebbe però intenzione di privarsi a stagione in corso di Emerson, anche se l'arrivo alla corte di Lampard di un nuovo terzino potrebbe cambiare le carte in tavola.

