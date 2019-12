CALCIOMERCATO INTER ERIKSEN / Christian Eriksen vuole lasciare il Tottenham già a gennaio, cinque mesi prima della scadenza del suo contratto che non ha intenzione di rinnovare. Finora è stata dato il Real Madrid in pole per il fantasista danese, ma oggi 'The Athletic' spiazza tutti scrivendo che davanti a tutti nella corsa al classe '92 c'è nientemeno che l'Inter.

Del resto è nota la stima dinei confronti del campione di Middelfart, da tempo indiscrezioni parlano comunque di un tentativo concreto da parte dell'Ad nerazzurro con tanto di proposta quinquennale da circa 9 milioni di euro netti a stagione.

LEGGI ANCHE ->>>Calciomercato Inter, ESCLUSIVO | Offerta per Acuna

A Milano, Eriksen avrebbe un ruolo centralissimo nel progetto, cosa che non potrebbe pretendere altrove, al Manchester United e soprattutto al Real. Per strapparlo al Tottenham a gennaio ci vorrebbero sui 25 milioni di euro. Inutile ma doveroso dirlo, Eriksen (nel mirino pure della Juventus) sarebbe per l'Inter un grandissimo colpo sia dal punto di vista prettamente tecnico che dell'immagine. Vorrebbe dire rientrare davvero nell'elite del calcio mondiale, e dalla porta principale...

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Inter, le ultime di CM.IT su Vidal

Calciomercato Inter, ecco la chiave per Giroud