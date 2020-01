EVEORTON ANCELOTTI MANCHESTER UNITED CALVERT-LEWIN / A caccia di un nuovo attaccante. Perso Haaland, finito al Borussia Dortmund, il Manchester United dovrà ora cercare un nuovo rinforzo per il reparto offensivo.

I 'Red Devils' stanno valutando diversi profili e il primo nome, secondo il 'Sun', sarebbe quello di Dominic, l'uomo che in queste prime gare ha regalato sei punti a Carloalla guida dell'con tre reti decisive. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI!

LEGGI ANCHE --->Calciomercato Juventus e Napoli, Ancelotti prova lo sgambetto

Manchester United, richiesta shock per Calvert-Lewin

Ancelotti ha già individuato in Calvert-Lewin uno dei perni della propria squadra. Nell'ampio turnover tra Burnley e Newcastle, il numero nove inglese è uno dei pochi giocatori ad aver disputato tutti i 180 minuti. Il Manchester United sarebbe però deciso ad affondare il colpo per arrivare all'attaccante cresciuto nello Sheffield United. Il problema maggiore riguarda il costo dell'operazione. L'Everton chiede almeno 58 milioni di euro. Una cifra monstre, specie per il mercato di gennaio. Bisognerà quindi vedere se il Manchester United intende affondare il colpo o se virerà a questo punto su altri profili.

