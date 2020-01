CALCIOMERCATO INTER ALONSO EMERSON / L'Inter, oltre ad Acuna, guarda in casa Chelsea per la fascia sinistra.

Nei pensieri di Antonio, insieme a, c'è ancheper cui potrebbe andare in scena un nuovo duello di mercato con l'antagonista. Per restare aggiornato con le ultime news legate al calciomercato e non solo

Calciomercato, Inter su Alonso ed Emerson: il Chelsea a caccia del sostituto

Meno complicato per l'Inter arrivare al laterale spagnolo, che Conte ha già avuto alle sue dipendenze nell'esperienza sulla panchina dei londinesi. Per l'italo-brasiliano, invece, il Chelsea preferirebbe aprire ad una cessione solo la prossima estate. Prima però di lasciar partire a gennaio uno dei due mancini, Lampard ha chiesto al patron Abramovich un rinforzo di spessore in quel settore del campo. Nel mirino della dirigenza del Chelsea, in questo senso, ci sarebbero Chilwell del Leicester e Grimaldo dal Benfica. Solo se i 'Blues' riusciranno a centrare uno dei due colpi arriverebbe il via libera per la cessione di Marcos Alonso o Emerson Palmieri.

