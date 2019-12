Calciomercato, UFFICIALE: niente Inter per Weigl

CALCIOMERCATO INTER WEIGL BENFICA / Niente Inter per Julian Weigl. Offerto senza successo ai nerazzurri nei giorni scorsi, il centrocampista lascia ufficialmente il Borussia Dortmund per trasferirsi al Benfica. "E' venuto da noi con questo desiderio e ha avuto il nostro benestare anche per quello che aveva dato al club - le parole al sito del Dortmund del Ds Michael Zorc - Gli auguriamo tutto il meglio per il suo futuro!". "Vorrei ringraziare i miei compagni di squadra, lo staff e tutti i tifosi di questo grande club.

Avrò sempre a cuore il Borussia Dortmund". "Il completamento dell'operazione - scrive la società giallonera - è soggetto al superamento delle visite mediche".

