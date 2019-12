CALCIOMERCATO GENOA PEROTTI FALQUE / Il Genoa è certamente la squadra più attiva sul calciomercato in questi giorni. Il presidente Preziosi è a caccia di rinforzi vista la stagione complicata che rischia di essere fallimentare. Il Grifoni ha bisogno di giocatori esperti per salvare la categoria e non retrocedere in Serie B. Dopo aver chiuso per Perin e Behrami, Nicola aspetta altri giocatori per il reparto offensivo.

Il primo a poter arrivare in Liguria potrebbe essere Fabio Borini, che il Milan è pronto a liberare.

Piace anchema il bomber polacco non è per nulla propenso a fare un passo indietro nella sua carriera, tornando in rossoblu, e proprio per questo sta prendendo piede un'altra pista per il ruolo di punta centrale, quella che porta a, più facile da strappare al Bologna. Ma non finisce qui, il Genoa vuole regalarsi anche un esterno di qualità e stando a quanto riportato da 'IlSecoloXIX', nel mirino ci sarebbero altri due ex,. Per il calciatore del Torino - più facile da raggiungere - c'è da fare i conti con l'incognita delle condizioni fisiche; per il giocatore della Roma, invece, l'ostacolo potrebbe essere legato allo stipendio.

