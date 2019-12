CALCIOMERCATO FIORENTINA CUTRONE / La Fiorentina prosegue l'opera di restyling, con un obiettivo su tutti: ingaggiare una punta. E il primo nome, quello che mette d'accordo tecnico e società, non cambia: Patrick Cutrone, attaccante ex Milan dalla scorsa estate al Wolverhampton. Il club viola ha avuto proficui dialoghi con la società inglese ma - secondo indiscrezioni di Calciomercato.it - manca ancora l'accordo con la punta classe '98. Nuovi contatti sono in agenda quindi dopo il 2 gennaio.

Laha fretta di chiudere: c'è l'urgenza di consegnare presto aun bomber in grado di rivitalizzare un reparto fin qui davvero in crisi.

LEGGI ANCHE >>> Fiorentina, papà Chiesa: ha fatto una scelta

LEGGI ANCHE >>> Boateng non ci sta: lo sfogo

Calciomercato Fiorentina, Duncan e Meite' per il centrocampo

Non solo attacco, il club viola lavora per inserire in rosa anche un centrocampista. La lista è lunga e variagata, da Duncan a Meitè fino a Gagliardini. Improbabile invece Emre Can: il tedesco della Juventus ha una trattativa avviata con il Psg, con il suo entourage che punta ad ingaggio molto alto, sui 5 milioni di euro a stagione.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Fiorentina, possibile ritorno in Brasile per Pedro