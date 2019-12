CALCIOMERCATO INTER GIROUD DEMBELE / Arriva un altro segnale positivo per il possibile arrivo di Oliver Giroud all'Inter. Oltre al gradimento dello stesso centravanti francese, profilo gradito a Conte insieme a Llorente, Frank Lampard e la dirigenza del Chelsea sono al lavoro per l'arrivo a Londra di nuovo attaccante. Per restare aggiornato con le ultime news legate al calciomercato e non soloClicca Qui!

Calciomercato Inter, Chelsea su Dembele: via libera per Giroud

E, stando a 'Sky Sports News UK', il club di patron Abramovich ha messo nel mirino Moussa Dembele per la finestra invernale del mercato.

L'attaccante delè in cima alla lista della spesa dei 'Blues', con Lampard che ha espresso il desiderio di averlo subito a disposizione per gennaio. Accostato in passato anche alla, l'ex Celtic è valutato non meno didi euro dal Lione. L'arrivo della punta di origini maliane, oltre a Giroud, spingerebbe ancheverso la cessione.Dembelenella stagione in corso ha messo a segno 10 reti in tutte le competizioni con la maglia dei prossimi avversari della Juve in, con i bianconeri che potrebbero così ritrovarsi con un temibile attaccante in meno sulla loro strada nel doppio incrocio degli ottavi.

