Calciomercato Juventus, Kulusevski a giugno: arriva l'annuncio!

CALCIOMERCATO JUVENTUS KULUSEVSKI PARMA / La Juventus ha messo le mani su Dejan Kulusevski. Fabio Paratici, dopo la delusione per Haaland, con un blitz ha battuto la concorrenza dell'Inter di Marotta.

L'attaccante classe 2000, vera rivelazione del campionato con la maglia del, si prepara dunque a indossare quella bianconera ma come si supponeva dovrà aspettare ancora qualche mese.

L'Atalanta incasserà 35 milioni di euro, più altri 9 possibili di bonus ma il giocatore non si muoverà dall'Emilia-Romagna fino a questa estate, onorando dunque il prestito con i gialloblu.

A confermarlo è stato il numero uno del Parma, Pietro Pizzarotti: "Fino a giugno resterà in maglia crociata - ammette senza giri di parole ai microfoni della 'Gazzetta di Parma' - Penso sia la cosa migliore anche per lui, non solo per il Parma: sta facendo un percorso bellissimo, Parma è la squadra della dimensione giusta per lui, per continuare a crescere. Poi meriterà altri palcoscenici, perché è davvero fortissimo. Ma fino a giugno ce lo godiamo noi".

