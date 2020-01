CALCIOMERCATO NAPOLI CESSIONI / Per Lobotka la trattativa in fase avanzata continua, con la speranza di poterla chiudere il prima possibile, ma per il Napoli gennaio sarà anche il mese di qualche partenza: se per Callejon e Mertens l'addio è (almeno) rimandato, discorso diverso può essere fatto per qualche azzurro che non rientra nei piani di Gattuso.

Ghoulam è uno dei principali indiziati a lasciare il club partenopeo nella sessione invernale di calciomercato, con il Marsiglia come possibile destinazione.

Oltre all'algerino c'è anchecome probabile partente, considerato chepuò essere avanzato anche nel tridente di attacco, dando il cambio ad Insigne.

Calciomercato Napoli, Llorente pronto all'addio: le destinazioni

C'è poi Llorente che avrà meno spazio con il 4-3-3 voluto dal nuovo allenatore: con Milik e Mertens ad alternarsi, lo spagnolo può essere ceduto. Per questo si è parlato del possibile scambio con l'Inter, con Politano in azzurro (a Gattuso manca un esterno offensivo di piede sinistro), ma anche di altre idee italiane: dal Genoa (che ora pensa a Destro) alla Fiorentina, l'ex Tottenham fa gola a diverse compagini del nostro campionato.

