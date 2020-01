Calciomercato Inter, tutto su Godin: dai numeri alle voci di addio

CALCIOMERCATO INTER GODIN/ E' stato il parametro zero più ambito della scorsa sessione estiva di calciomercato: stiamo parlando di Diego Godin, difensore centrale uruguaiano passato dall'Atletico Madrid del CholoSimeone all'Inter del nuovo corso con Antonio Conte alla guida tecnica. Il giocatore sudamericano, dopo una partenza sprint ed un derby da urlo, ha iniziato a suscitare però qualche dubbio in casa nerazzurra, sopratutto di carattere tattico. Per le ultime notizie sul calciomercato del campionato di Serie A---> clicca qui!

Nelle ultime settimane si è parlato molto addirittura di un possibile addio per il Faraone che sembrava aver trovato finalmente la quadra giusta fra fine novembre ed inizio dicembre.

Calciomercato Inter, tutti i numeri dei primi mesi di Godin

Per lui si parla di un ritorno all'Atletico Madrid, club nel quale Godin si è guadagnato il rispetto e la stima del mondo calcio europeo e non solo e che vorrebbe ritrovare dopo una parentesi agrodolce in nerazzurro

In campionato, Diego Godin ha totalizzato undici presenze realizzando un assist per i suoi compagni, in particolare a favore di Stefano Sensi nella sfida vinta per uno a zero contro l'Udinese allora di Igor Tudor. In Champions League invece, il centrale dell'Uruguay di Oscar Washington Tabarez è sceso in campo cinque volte, alternando acuti come nei match contro Slavia Praga e Barcellona a clamorose disattenzioni, basti pensare alla rete del pareggio subita in Germania contro il Borussia Dortmund. Godin, stando alle cifre di 'Calcio e Finanza', percepisce un ingaggio di cinque milioni d'euro all'anno ed è il secondo giocatore più pagato della rosa dell'Inter dopo Romelu Lukaku.