CALCIOMERCATO JUVENTUS PAREDES MEUNIER / La Juventus va oltre Dejan Kulusevski. In attesa di decidere se il talento svedese sbarcherà subito alla corte di Sarri o a giugno, il CFO Fabio Paratici potrebbe mettere a segno altri due colpi a gennaio da consegnare al tecnico di Figline nella seconda parte di stagione. Per restare aggiornato con le ultime news legate al calciomercato e non soloClicca Qui!

LEGGI ANCHE >>> Juventus, colpo Kulusevski: oggi le firme.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato, Paredes-Napoli-Juventus : le ultime di CM.IT

Calciomercato Juventus, Paredes e Meunier per Sarri

Continua il pressing dei bianconeri per Paredes, con Emre Can che potrebbe essere la chiave di volta per il ritorno dell'argentino in Serie A. Il tedesco ex Liverpool è ai margini dello scacchiere di Sarri, con l'attuale centrocampista del PSG che ben si sposerebbe nelle alchimie tattiche del mister campano. L'asse con il Paris Saint-Germain potrebbe riguardare anche Meunier, in scadenza di contratto a giugno. Il laterale belga è seguito da diverso tempo da Paratici, con la Juve che potrebbe liberarlo subito versando un indennizzo ai parigini. Sotto la Tour Eiffel viene monitorata anche la situazione di Kurzawa, mentre il PSG resta interessato a De Sciglio.

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Juventus e Inter, futuro Tonali: idee chiare

Juventus, scatto improvviso dalla Spagna per Dani Olmo