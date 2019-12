Inter e Juventus, occasione Aubameyang: addio Arsenal

CALCIOMERCATO ADDIO JUVE INTER LACAZETTE AUBAMEYANG / Stagione da dimenticare per l'Arsenal. Il club londinese, che da poco ha deciso di affidare la panchina ad Arteta, si trova al 12esimo posto in classifica in Premier League, a ben 11 punti dal quarto posto che vale la Champions League. Una stagione fallimentare che rischia di complicare i piani futuri dei Gunners: stando, infatti, a quanto riporta 'The Times', due elementi chiave della squadra sono pronti a dire addio. Stiamo parlando di Pierre-Emerick Aubameyang e Alexandre Lacazette.

I due attaccanti, soprattutto il primo, sarebbero desiderosi di vivere una nuova avventura in un club che possa competere ad alti livelli.

L'addio dei due campioni dovrebbe concretizzarsi non a gennaio bensì a giugno.

Sarà dunque un'estate davvero calda per l'Arsenal, pronta a rivoluzionare il suo attacco, e ad assistere ad una vera e propria asta. Soprattutto per Aubameyang sono pronte ad aprirsi le porte dei grandi club, che sono alla ricerca di un centravanti dalla doppia cifra assicurata. Il calciatore è stato accostato al Psg, che dovrà fare i conti con l'addio di Cavani e quello possibile di Icardi ma attenzione anche alla possibilità di vederlo in Serie A.

Inter e Juventus alla finestra per Aubameyang

L'Inter è alle prese con il rinnovo di Lautaro Martinez. Il giovane attaccante argentino è finito nel mirino del Barcellona e non c'è la certezza di trattenerlo. Aubameyang potrebbe così essere una buona idea. Attenzione inoltre alla Juventus, sempre attenta ai campioni, e desiderosa di regalarsi un altro grande colpo. Aubameyang oggi costa sui 70 milioni, ma è possibile che a giugno il prezzo possa essere più basso, sui 45-50 milioni.

