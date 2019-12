Atalanta, via Kjaer: resta in Serie A

CALCIOMERCATO ATALANTA KJAER SERIE A / L'avventura di Simon Kjaer con la maglia dell'Atalanta è ormai giunta al capolinea. Il centrale dopo solo sei mesi si prepara a lasciare Bergamo ma molto probabilmente non la Serie A.

Il centrale non farà ritorno alma potrebbe rimanere a giocare nel nostro campionato: il calciatore, con un passato a Palermo e Roma, stando a quanto riportato da 'MundoDeportivo', sarebbe finito nel mirino della. Il club di Ferrara è alla ricerca di profili di esperienza per cercare di mantenere la categoria.

L'Atalanta sarà così chiamata a trovare un sostituto del centrale danese: gli ultimi rumors di calciomercato vorrebbero i bergamaschi sulle tracce di Caldara, che potrebbe cambiare aria per cercare di ritrovare la giusta condizione dopo il lungo stop per via dell'infortunio.

