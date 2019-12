Calciomercato Napoli, dalla Spagna: il Celta Vigo tiene duro su Lobotka

CALCIOMERCATO NAPOLI LOBOTKA / Ore molto calde per il Napoli che vuole presentarsi alla riapertura del mercato di gennaio con un botto di Capodanno. Dopo due giorni di colloqui a Londra, la trattativa col Celta Vigo per Stanislav Lobotka continuerà nelle prossime ore come vi abbiamo anticipato su Calciomercato.it.

Permane un clima di ottimismo, anche se dalla Spagna avvertono. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Napoli, ESCLUSIVO: blitz a Londra per Lobotka

In particolare è l'edizione online del quotidiano 'Faro de Vigo', molto vicino alle vicende di casa Celta, a far suonare l'allarme. Come vi avevamo raccontato su Calciomercato.it il Celta Vigo continua a tener duro ribadendo che non ha bisogno di vendere un elemento così importante a metà stagione. E anzi, se non saranno accontentare le richieste avanzate dal club l'affare potrebbe nuovamente tramontare, come più volte accaduto negli ultimi anni. Il tutto mentre dall'Inghilterra segnalano gli interessamenti di Arsenal e WestHam che monitorano la situazione.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Napoli, rinnovo Zielinski più vicino: le ultime

Juventus, Martusciello nel mirino dei tifosi: è di nuovo #Sarriout!