CALCIOMERCATO MILAN TODIBO BARCELLONA / In Italia cresce l'ottimismo per la chiusura dell'affare Todibo al Milan. I rossoneri dopo l'infortunio serio occorso a Duarte hanno deciso di puntare su un nuovo difensore da affiancare a Musacchio e Romagnoli.

La situazione, rientrato dopo un lungo infortunio, resta da monitorare e cosìstanno affondando il colpo per il centrale francese del

Stando alle ultime notizie provenienti dai quotidiani di stamani l'affare pare in dirittura d'arrivo ma dalla Spagna c'è decisamente meno ottimismo.

Milan, ecco la volontà del Barcellona

Secondo quanto riportato da 'Mundo Deportivo', Todibo non ha ancora preso alcuna decisione e aspetterà la seconda settimana di gennaio per farlo. A margine della Supercoppa spagnola si dovrebbe tenere un incontro tra l'agente del difensore e il Barcellona. Quasi certamente i blaugrana confermeranno la volontà di cedere il calciatore ma contrariamente a quanto detto, il desiderio sarebbe quello di darlo solo con la formula del prestito secco come con Alena. Se questa condizione dovesse rimanere, difficilmente la trattativa potrebbe andare in porto. Il Milan non pare intenzionato a valorizzare un calciatore per un'altra squadra. In corsa per Todibo restano così, oltre ai rossoneri anche Bayer Leverkusen, Monaco, Southampton e Watford.

