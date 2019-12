Calciomercato Lazio, le ultime CM.IT sul rinnovo di Luis Alberto

CALCIOMERCATO LAZIO LUIS ALBERTO / Uno dei protagonisti della grandissima Lazio di questi mesi è, senza dubbio, Luis Alberto. Lo spagnolo ha raggiunto livelli d'eccellenza certificati dai numeri: ben 11 assist in Serie A (nessuno come lui: Kulusevski, il secondo in classifica, ne ha quattro in meno) e quattro gol in stagione, di cui uno, storico, nella finale di Supercoppa vinta contro la Juventus.

LEGGI ANCHE >>> Lazio, sogno scudetto: Luis Alberto ha le idee chiare

Calciomercato Lazio, Luis Alberto nel mirino del Siviglia

L’ex Liverpool è da diversi mesi nel mirino del Siviglia, che continua a seguirlo con interesse e spera, in futuro, di riuscire a riportarlo 'a casa'.

La, però, non ha intenzione di privarsene ed ha avviato le negoziazioni per rinnovare il suo contratto, attualmente in scadenza nel 2022.

Secondo quanto raccolto da Calciomercato.it, per ora, la trattativa non è decollata. I contatti tra le parti sono costanti, ma l'accordo non sembra imminente: si procede a rilento. Il calciatore a Roma è felice, ovviamente a 27 anni l’idea di un ritorno nella sua terra lo intriga ma questo non esclude affatto un prolungamento del suo sodalizio con i capitolini. Se ne riparlerà nel 2020: a partire da domani, quindi.

Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI!

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato, la rivelazione: "Mi vogliono Inter, Lazio e Roma"

Lazio, grande festa a Formello: cori e applausi per tutti