Juventus, scatto improvviso dalla Spagna per Dani Olmo

JUVENTUS DANI OLMO BARCELLONA / In molti hanno criticato la sua scelta, sicuramente particolare, di volare in Croazia per provare a consacrarsi. Ma Dani Olmo ha avuto ragione e dalla Dinamo Zagabria si è meritato le attenzioni di tutti i grandi club europei, pronti ora a pagarlo a peso d'oro per portarlo su palcoscenici più importanti e che sta dimostrando di meritare. Già a novembre su Calciomercato.it vi avevamo anticipato la volontà di Olmo di lasciare la Dinamo a gennaio, con l'Atletico Madrid che nelle ultime settimane ha intensificato i contatti complicando i piani di Juventus eMilan che si sono messe sulle sue tracce.

Il quotidiano catalano 'Sport' nella sua edizione online parla oggi di un inserimento deciso da parte del Barcellona che avrebbe già presentato una prima offerta ufficiale dalla Dinamo Zagabria per bruciare la concorrenza. Una mossa concreta e importante, con la quale i blaugrana vorrebbero bloccare il giocatore lasciandolo però in Croazia fino al termine della stagione. E questo potrebbe essere un fattore aggiuntivo che giocherebbe a favore dei blaugrana.

