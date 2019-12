CALCIOMERCATO ERIKSEN MODRIC / Con il 2020 ormai alle porte è pronta ad aprirsi anche la sessione invernale di calciomercato che dal 2 gennaio darà la possibilità ai club italiani di rafforzarsi in vista del finale di stagione. Ma le società guardano anche al futuro non immediato e valutano possibili colpi anche per l'estate. Occasioni a costo zero visti i tanti giocatori che a giugno vedranno i propri contratti scadere. Da Modric ad Eriksen, passando per Thiago Silva, Cavani, Willian, Gotze: sono davvero molti i giocatori con il contratto in scadenza nel 2020 e nel mirino dei club di Serie A come Inter, Milan, Juventus, Roma e non solo. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI!

LEGGI ANCHE --->Calciomercato, da Vidal a Lobotka: la Serie A cambia volto. Le trattative più calde

Calciomercato, da Willian ad Eriksen: quanti nomi dalla Premier

Ad attirare maggiormente l'attenzione dei club italiani sono i nomi dei giocatori che militano nella Premier League. Due di questi vestono la maglia del Tottenham, si tratta di Jan Vertonghen e Christian Eriksen, probabilmente il pezzo più ambito sul mercato. L'Inter in particolare è vigile sulla situazione del difensore belga che ancora non ha rinnovato il proprio contratto in scadenza a giugno, attenzione però anche alla Juventus. Mourinho spera nella firma sua così come in quella di Eriksen. Bianconeri e nerazzurri sono pronti a darsi battaglia anche per il classe 1992, che fa gola però anche all'estero, in particolare a Manchester United e Real Madrid. Eriksen potrebbe diventare uno dei nomi più caldi anche nelle trattative di gennaio: se la firma non dovesse arrivare, il Tottenham potrebbe cederlo in inverno per tentare di monetizzare. A Londra, sponda Chelsea, è invece Willian il nome più ambito. Su di lui c'è in particolare la Juventus, ma attenzione al Barcellona che starebbe spingendo per averlo già a gennaio. Nel frattempo Frank Lampard si è già espresso, augurandosi il rinnovo di contratto del brasiliano. Anche Giroud è in scadenza di contratto a fine stagione, ma la sensazione è che non si dovrà attendere giugno per vederlo con un'altra maglia. Il francese piace tantissimo all'Inter, con Conte che lo vorrebbe come vice-Lukaku. La Juventus però è pronta ad inserirsi, così come il West Ham.

Anche, altro nome in scadenza, potrebbe salutare in anticipo i 'Blues': per lui però si parla di un possibile ritorno in Spagna o di una permanenza in Premier, ma altrove. In scadenza ci sono anchee David, che sembra destinato a tornare in Spagna (?) a fine stagione. Diverso il discorso di, che piace ad Inter e

LEGGI ANCHE --->Calciomercato, da Eriksen a Willian: i big all'estero in scadenza di contratto nel 2020

Calciomercato, da Modric a Thiago Silva: le altre occasioni

Non solo in Premier, occasioni a costo zero arrivano anche da altri campionati. In casa Real Madrid i nomi più interessanti sono quelli di Modric e Nacho. Il croato può salutare la capitale spagnola e rappresentare un sogno per Inter e Milan. Milan che guarda anche al difensore centrale spagnolo, accostato in passato anche alla Roma. Ma il sogno in casa rossonera è un altro ritorno. Dopo Ibrahimovic non è da escludere l'idea del ritorno di Thiago Silva, che vorrebbe restare a Parigi, ma ora il suo rinnovo sembra non rappresentare una priorità. Più difficile invece il ritorno in Italia di Cavani, che potrebbe dire addio al Psg già a gennaio trasferendosi all'Atletico Madrid. Attenzione invece a Kurzawa e Meunier, per loro sì che potrebbe esserci la Serie A in futuro (Milan per il primo, Juventus o Inter per il belga). Dalla Germania invece le occasioni migliori sono Gotze, che ancora non ha rinnovato con il Borussia Dortmund e piace all'Inter e Aranguiz, seguito dai nerazzurri e dai cugini rossoneri. Attenzione anche a Daniel Caligiuri, che può lasciare lo Schalke 04 e può rappresentare un'importante occasione soprattutto per la Lazio e l'Inter. Allo stesso modo un'occasione può essere Gaston Pereiro: l'uruguayano è in scadenza con il Psv Eindhoven. In passato per lui si sono mosse soprattutto Milan ed Inter.

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

Juventus, Haaland sfumato | Assalto al bomber con l'aiuto di Mendes

Calciomercato, dalla conferma di Smalling a Piatek: nasce la nuova Roma di Friedkin