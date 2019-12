Inter, Gabigol vince il Pallone d'Oro sudamericano

INTER GABIGOL PALLONE D'ORO - Gabigol si è aggiudicato la 34esima edizione del Pallone d'Oro sudamericano. L'attaccante brasiliano classe 1996, il cui cartellino è ancora di proprietà dell'Inter, ha stravinto il premio ideato dal quotidiano 'El Pais' con il 45% dei voti dopo una stagione spettacolare che lo ha visto vincere da capocannoniere il campionato brasiliano (con 25 gol) e la Copa Libertadores (con 9 reti) con la maglia del Flamengo.

E' mancata soltanto la ciliegina sulla torta del Mondiale per Club perso soltanto ai tempi supplementari contro il

LEGGI ANCHE >>> Inter, infortunio al Barcellona: le ultime su Vidal

Calciomercato Inter, rebus Gabigol: da domani torna nerazzurro

Il prestito di Gabriel Barbosa con il Flamengo scade oggi. Da domani il centravanti brasiliano tornerà ad essere tecnicamente un giocatore dell'Inter, ma salvo clamorosi colpi di scena non si aggregherà alla rosa di Conte. Il club rubronegro spinge per acquistarlo a titolo definitivo, ma non è ancora riuscito a trovare un accordo con i nerazzurri. L'amministratore delegato Beppe Marotta attende offerte dall'Europa per riuscire a cederlo a cifre superiori e lo stesso Gabigol vuole capire se potrà avere una nuova chance nel Vecchio Continente per dimostrare il suo valore.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, ripicca contro Conte: salta l'affare