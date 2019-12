CALCIOMERCATO INTER POLITANO / La rivoluzione portata da Antonio Conte all'Inter ha finito per mettere ai margini un calciatore che era stato fondamentale durante l'ultima gestione di Luciano Spalletti. Stiamo parlando di Matteo Politano, che da arma importante nel 4-2-3-1 'spallettiano' è diventato una riserva nel nuovo 3-5-2, scavalcato pure dal giovanissimo Sebastiano Esposito. Non si parla di scarso rendimento, bensì di non adattabilità al modulo di Conte. Considerando quindi la capacità tecniche e lo status di calciatore nel giro della Nazionale, in vista di un mercato di gennaio che storicamente offre poche occasioni il nome di Politano diventa di diritto uno dei più caldi e corteggiati in Serie A. Clicca qui per restare aggiornato sul calciomercato.

Calciomercato Inter, fissato il prezzo di Politano

Il quotidiano 'Tuttosport' fa il punto della situazione e sottolinea l'inserimento concreto della Roma che va ad aggiungersi a Fiorentina, Atalanta, Parma e non solo. Tutti in fila per un calciatore che l'Inter vuole vendere, ma non svendere. Ecco perché secondo il quotidiano torinese i club interessati si dovranno preparare a sentirsi richiedere 30 milioni di euro per il cartellino del giocatore a bilancio per circa 20. I nerazzurri vogliono mettere a segno un'altra plusvalenza oltre a quella di Gabigol che va verso il Flamengo, e non intendono fare sconti.

