Barcellona, la clamorosa offerta rifiutata da Suarez

CALCIOMERCATO BARCELLONA SUAREZ / Il presente ed il futuro di Luis Suarez è al Barcellona per qualche anno ancora. In scadenza di contratto nel 2021, l'attaccante uruguaiano è da tempo nel mirino della nuova InterMiami di David Beckham, ma il sogno della franchigia debuttante in MLS è destinato a rimanere tale per il momento.

Lo riferisce il 'Mundo Deportivo', secondo il quale l'ex Liverpool e la sua famiglia sono legatissimi alla Catalogna e il giocatore sta mettendo gli interessi dei propri familiari in cima alla lista delle priorità. Clicca qui per restare aggiornato sul calciomercato.

Per questo motivo Suarez in estate avrebbe rifiutato un'offerta proveniente dalla Cina e definita 'vertiginosa', con cifre molto, molto più alte rispetto a quelle attualmente percepite in blaugrana pur di non lasciare Barcellona. E ora l'intenzione sarebbe quella di prolungare il rapporto, tanto che si parla di contatti avviati per il rinnovo dell'accordo in vigore. Una notizia che potrebbe essere interpretata con favore anche dall'Inter, visto che il Barça sta seguendo il nerazzurro Lautaro Martinez per raccogliere l'eredità di Suarez che, in caso di prolungamento dell'accordo, potrebbe rimandare di un almeno un altro anno l'idea del Barcellona di puntare sul 'Toro'.