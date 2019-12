Milan, Todibo accelera una cessione

CALCIOMERCATO MILAN TODIBO ATALANTA / Giorni caldi per il calciomercato Milan che aspetta Ibrahimovic e mette le mani su Jean-Clair Todibo. Voci di accordo raggiunto anche col Barcellona per il difensore francese che dopo aver espresso il suo gradimento di massima alla destinazione rossonera è pronto a sbarcare a Milano.

Ultimi dettagli da definire, ma c'è ottimismo tant'è che già si ragiona sull'effetto domino che il nuovo centrale milanista può scatenare. Clicca qui per restare aggiornato sul calciomercato.

Come scrive il 'Corriere dello Sport' infatti, appare più che mai lecito il sospetto che il Milan abbia deciso di voltare pagina e non abbia più intenzione di puntare su Mattia Caldara dopo i problemi fisici che lo hanno tormentato in questi anni. A questo punto prende quota l'idea e la tentazione di restituirlo all'Atalanta dove è cresciuto, con il tecnico Gasperini che lo rivorrebbe. Ma il piano del Milan di monetizzare subito la cessione si scontra con la volontà dei bergamaschi di puntare sul prestito.

