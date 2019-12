CALCIOMERCATO JUVENTUS CRISTIANO RONALDO RINNOVO / Non più tardi di qualche giorno fa Cristiano Ronaldo ha detto di voler giocare fino a 50 anni. Un po' troppo pure per uno come lui probabilmente, che comunque ha davanti a sé ancora diversi anni di carriera. Ne è convinto anche l'agente Jorge Mendes, che lo vede in campo fino a 40-41 anni grazie alla sua cura maniacale del corpo e all'allenamento continuo. Ma giocando dove? Clicca qui per restare aggiornato.

Calciomercato Juventus, prove di rinnovo per Cristiano Ronaldo?

Il contratto firmato con la Juventus nell'estate del 2018 scade nel 2022, quando il fenomeno portoghese avrà già compiuto 37 anni.

Nelle scorse settimane non sono mancate voci ed indiscrezioni sul possibile addio ai bianconeri magari già in estate, ma in realtà secondo il 'Corriere dello Sport' l'ex Real Madrid starebbe pensando addirittura al, con l'idea di prolungare la sua avventura juventina oltre i prossimi due anni. CR7, scrive il quotidiano, vuole continuare a restare ad alti livelli con l'obiettivo di vincere nuovamente Champions League e Pallone d'Oro e sente che la Juventus è la società in cui poter raggiungere questi traguardi tra quelle in cui può giocare. L'unica pista alternativa credibile per costi e progetto sarebbe il, ma la storia dice che Ronaldo ama intraprendere cicli più lunghi e per questo vorrebbe continuare alla Juventus cercando di portarla sul tetto del mondo. E l'intenzione, nel caso, sarebbe quella di arrivare al 2022, a 37 anni, non in scadenza. Per strappare contratti ancor più ricchi in tornei esotici, poi, ci sarà tempo più avanti.

