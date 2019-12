Calciomercato Inter, dispetto a Conte | L'affare non si fa

CALCIOMERCATO INTER ALONSO CONTE - E' un ultimo dell'anno di alti e bassi per Antonio Conte. Da un lato il tecnico nerazzurro può sorridere per il ritorno in gruppo di tre giocatori a lungo assenti per infortunio: i centrocampisti Sensi e Barella e l'attaccante Sanchez si stanno allenando con il resto dei compagni e saranno presto a disposizione del salentino. Dall'altro, invece, le cattive notizie arrivano sul fronte del calciomercato, che sta per aprire ufficialmente la sessione invernale.

Tra gli obiettivi principali c'è quello di rinforzare la fascia sinistra dove l'indiziato principale risponde al nome di Marcos

Calciomercato Inter, c'è Conte: raddoppia il prezzo di Alonso

Lo spagnolo è finito ai margini del progetto 'Blues' con Lampard e Conte sarebbe molto felice di tornare a lavorare con lui. Affare apparecchiato? No, anzi. Perché secondo quanto riportato da 'Tuttosport', Marina Granovskaia, braccio destro del patron Abramovich al Chelsea, si sarebbe messa di traverso chiedendo per Alonso una cifra spropositata: 45 milioni di euro. Una ripicca legata alla causa vinta dal tecnico leccese contro il club londinese al momento dell'addio. E allora l'Inter è costretta a virare su altri obiettivi: nelle ultime ore si sta parlando soprattutto di Acuna dello Sporting CP e di Kurzawa del Paris Saint-Germain.

