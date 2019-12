CALCIOMERCATO RAIOLA KEAN / Dopo l'annuncio su Pogba e il Manchester United destinato a fare il giro del mondo, Mino Raiola è tornato a parlare di una vecchia conoscenza della Serie A che da pochi mesi calca i palcoscenici della Premier League. Stiamo parlando di Moise Kean, attaccante classe 2000 passato in estate dalla Juventus all'Everton. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI!

Un addio doloroso quello alla Juventus ma voluto a tutti i costi per compiere il salto di qualità definitivo: ''Non l'avrei portato in Premier se non parlassse perfettamente inglese, perché è ben raro che un ragazzo italiano si adatti all'estero.

Ma se l'avessi lasciato alla Juve me l'avrebbero fatto giocare in serie C".

Il futuro di Kean: "In Inghilterra di lui non sono conenti, ma stracontenti. Sanno che c'è solo bisogno di tempo prché in Premier i valori tecnici e fisici sono più alti e la Serie A non ti prepara abbastanza. In questo senso Kean è come Balotelli, un talento talmente precoce che ha saltato delle fasi di crescita. Ho sulla scrivania una pila di richieste per lui, ma l'Everton ha nessuna intenzione di venderlo né lui di andarsene''.

