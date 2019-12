CALCIOMERCATO NAPOLI MERTENS / Cresce la fiducia in casa Napoli attorno al rinnovo di contratto di Dries Mertens: secondo quanto riportato da 'La Gazzetta dello Sport', c'è da registrare un importante riavvicinamento tra l'attaccante belga e il club azzurro. Le parti si sono incontrate per raggiungere l'intesa: c'è ancora distanza tra domanda e offerta con De Laurentiis che resta fermo sui 3 milioni di euro all'anno per le prossime 2 stagioni, mentre Mertens ne chiede 4 per 3 anni.

Possibile un incontro a metà strada sui 3,5 milioni per due anni, nei prossimi giorni ci sarà un nuovo contatto per allontanare la minaccia Roma e ridurre le distanze, dopo il no rifilato dal belga al Borussia Dormtund. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI!

