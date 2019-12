CALCIOMERCATO INTER BARCELLONA VIDAL / Inter in attesa di novità sull'affare Vidal. E' l'esperto centrocampista del Barcellona il nome caldo per il centrocampo nerazzurro, che quasi sicuramente non potrà contare sulle qualità di Kulusevski, ormai prossimo alla Juventus dopo il blitz di Paratici nella giornata di ieri.

Tuttavia, una brutta notizia per ilpuò ritardare l'approdo del campione alla corte di Antonio, che ha garantito per lui nei confronti della dirigenza nerazzurra: clicca qui per restare aggiornato.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, affare Vidal: l'annuncio di Zanetti

Nelle scorse ore, infatti, il Barça ha fatto i conti con l'ennesimo infortunio a centrocampo: Arthur potrebbe stare fermo per almeno altri venti giorni, fattore che rischia di rallentare ulteriormente l’affare, senza però pregiudicarlo. Nella speranza che giovedì (quando Vidal rientrerà dal Cile a Barcellona) metta le cose in chiaro sulla volontà di andare all’Inter, riporta 'Tuttosport', Marotta e Ausilio si sono dati un paio di settimane per chiudere la trattativa.

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato, 'pazza' Juventus: altra beffa all'Inter a gennaio!

Calciomercato Inter, futuro Gabigol: l'annuncio di Marotta