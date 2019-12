MILAN INTER MATIC / Finito fuori dai titolari ed in scadenza di contratto a fine stagione, ma con l'opzione per il prolungamento di un anno, Nemanja Matic è entrato inevitabilmente nella lista dei calciatori che animano il calciomercato in vista della finestra di gennaio. Profilo importante per caratteristiche tecniche ed esperienza, il serbo fa gola a diversi club europei, dalle italiane Milan ed Inter all'Atletico Madrid in Spagna. Lo United fin qui non ha chiuso le porte al suo addio, seppur non facendo sconti nonostante la situazione.

Il quotidiano 'Daily Mail' riporta infatti il report medico diffuso dai 'Red Devils' circa le condizioni di Scott McTominay, l'uomo che di fatto ha tolto il posto a Matic nel centrocampo titolare di Solskjaer. Secondo il tabloid lo scozzese starà fermo almeno 8 settimane, privando così il manager di un altro elemento importante al quale vanno aggiunti i continui problemi di Paul Pogba. Così Solskjaer, che già aveva invocato rinforzi per il reparto centrale, oltre a chiedere con maggior convinzione i colpi in entrata potrebbe a questo punto blindare Matic almeno fino al termine della stagione.

